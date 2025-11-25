Участники дискуссии «Кино в Хабаровске» обсудили пути развития кинематографа в регионе

В Хабаровске стартовали Дни Союза кинематографистов. Одним из центральных мероприятий стала панельная дискуссия «Кино в Хабаровске», в ходе которой состоялись важные обсуждения перспектив развития региональной киноиндустрии, сообщил « Восток-Медиа ».

Участники встречи обозначили ряд стратегических инициатив руководства страны, направленных на активизацию кинематографического процесса на территории Дальнего Востока.

Одно из ключевых направлений развития кинообразования представлено школой креативных индустрий, открытой в декабре 2023 года на базе краевого колледжа искусств в рамках программы «Придумано в России». Соответствующие инициативы направлены на подготовку профессиональных кадров и повышение интереса молодежи к творчеству и искусству.