Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели был титаном мирового искусства, вместе с ним ушла целая эпоха. Об этом заявил народный художник России Никас Сафронов в беседе с 360.ru.

«Он был по-настоящему народным — творил и жил для народа», — заявил художник.

Сафронов выразил соболезнования поклонникам, близким и друзьям Церетели. Он отметил, что знал живописца не только как коллегу, но и как доброго, чуткого человека, который тонко чувствовал мир.

«Сегодня нас покинула эпоха, глыба, титан мирового искусства — Зураб Церетели. Мне больно и грустно от потери редкого жизнелюба, замечательного друга, мецената, человека-таланта», — заявил он.

Сафронов поделился размышлениями о том, что такие скульпторы, как Церетели, оставляют в своих работах целые пространства, наполненные смыслом и духом их присутствия.

«Их творчество, воплощенное в бронзе, камне, керамике, остается с нами — на улицах, в парках. Оно продолжает говорить, напоминать, вдохновлять», — объяснил собеседник 360.ru.

По его словам, территория, где будет стоять скульптура гения, превратится в точку притяжения и место памяти. Подобное искусство живет вне времени.

«У Зураба Церетели было несколько таких пространств. Теперь их можно по праву назвать памятниками не только его таланту, но и его жизни», — отметил Сафронов.

Он назвал местами памяти Церетели те площадки, в которых есть его работы. Парадный двор — галерея на Пречистенке, Домашний двор — дача в Переделкине, музей на Большой Грузинской и другие пространства с творчеством художника.

«Теперь его нет с нами, но он остался — в своих работах, в своих пространствах, в памяти всех, кому посчастливилось знать его лично или хотя бы видеть его творения. Светлая память», — сказал собеседник 360.ru.

Церетели скончался в своей квартире в ночь на 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца.