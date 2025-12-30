«ЦСКА Арена» превратится в замок Хогвартс 31 декабря

«Империал Оркестра» представит премьеру грандиозного шоу «Новый год в Хогвартсе». Саундтреки к фильмам саги, музыку из фильмов «Фантастические твари» и «Один дома» исполнит большой симфонический оркестр и хор — более ста музыкантов.

Шоу объединит музыку, цирковое искусство, мощные визуальные эффекты, цифровые решения и мультимедийные технологии. Многоуровневая сцена станет магическим пространством: под сводами воспарят сотни свечей, воздушные гимнасты создадут цирковое волшебство, а хор в мантиях факультетов усилит эффект погружения в мир Гарри Поттера.

Динамичное двухчасовое путешествие с антрактом проведет зрителей через все восемь фильмов о «мальчике, который выжил», а также через сюжеты любимых новогодних кинолент. Будут работать фотозоны и сувенирные лавки с волшебными палочками, а еще гости смогут встретиться с персонажами саги лично.