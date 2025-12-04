«ТСН24»: «Дом, где тебя ждут» и «Источник счастья» оказались в топе популярных бумажных книг у жителей Тулы

Несмотря на растущую популярность цифровых форматов, многие жители Тулы продолжают отдавать предпочтение традиционным бумажным книгам.

Среди любимых произведений горожан исследователи выделили «Дом, где тебя ждут» Ирины Богдановой, прозу Ивана Бунина, «Авиатор» Евгения Водолазкина и серию детективов Тесс Герритсен. Кроме того, в топ попали «Источник счастья» Полины Дашковой, «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, фантастика Василия Звягинцева и «Каждые 100 лет» Анны Матвеевой.