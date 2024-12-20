Цискаридзе поставил «Щелкунчик» в Кремлевском дворце с цифровыми декорациями

В «Щелкунчике», поставленном знаменитым артистом Николаем Цискаридзе для Кремлевского дворца, использовали виртуальные декорации. О деталях постановки он рассказал в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

Цискаридзе подчеркнул, что поставил именно оригинальную версию, созданную в 1934 году. Так как ее изучают дети, нужно показать самый чистый и классический вариант спектакля, без изменений, пояснил он.

«Это самая старинная версия „Щелкунчика“, которая существует на сегодняшний день в мире, и она была поставлена как раз для этой школы», — сказал Цискаридзе.

По словам артиста, его подопечные танцуют в Мариинском театре, выходить на эту сцену — большая честь. Но помимо Петербурга дети выступают и в Москве. Средства на их поездки и организацию концертов выделяет Министерство цифрового развития.

«Там один из пунктов, что все, что мы делаем, мы должны пристраивать к нынешней жизни. Особенно к цифровизации. Ну вот, я придумал, что абсолютно старинный балет, но декорации виртуальные», — заявил собеседник 360.ru.

Он отметил, что антикварные вещи интересно смотрятся на современный лад. Также вариант с виртуальными декорациями более удобный для поездки.