«Цифровые легенды» представляют «Высоцкий. Высота»

Шоу-концерт цифровых аватаров артистов в сопровождении симфонического оркестра. «Высоцкий. Высота» — это событие, в котором успешно сочетается творческое наследие и современные технологии от команды «Цифровые Легенды». Шоу, которое пройдет 4 апреля, посвящено великому артисту, поэту, музыканту и сценаристу Владимиру Семеновичу Высоцкому — одной из самых значимых фигур ХХ века.

В его творчестве более 700 композиций и стихотворений, около 30 ролей в кино и театре. Песни Владимира Высоцкого стали народными, а имена героев — нарицательными. Малоизвестный факт: за стремление преодолевать любые преграды друзья и коллеги называли его «Высотой». Именно этот образ стал центральной идеей проекта — от визуализации до драматургии, символизируя непревзойденную вершину таланта и силу духа великого творца.

«Высоцкий. Высота» — шоу-концерт, где легенда возвращается на большую сцену в новом цифровом образе. Воссозданы не только голос, но и харизма, энергетика и неповторимая манера исполнения Владимира Высоцкого.

Цифровой аватар был создан с помощью технологии захвата движения, позволяющей максимально точно перенести в цифровой мир движения артиста. Процесс захвата движений проходил в студии, принадлежащей команде «Цифровые Легенды». Актером, который подарил аватару Высоцкого пластику, стал Сергей Безруков.