«Цифровые легенды» представляют «Высоцкий. Высота»
Шоу-концерт цифровых аватаров артистов в сопровождении симфонического оркестра. «Высоцкий. Высота» — это событие, в котором успешно сочетается творческое наследие и современные технологии от команды «Цифровые Легенды». Шоу, которое пройдет 4 апреля, посвящено великому артисту, поэту, музыканту и сценаристу Владимиру Семеновичу Высоцкому — одной из самых значимых фигур ХХ века.
В его творчестве более 700 композиций и стихотворений, около 30 ролей в кино и театре. Песни Владимира Высоцкого стали народными, а имена героев — нарицательными. Малоизвестный факт: за стремление преодолевать любые преграды друзья и коллеги называли его «Высотой». Именно этот образ стал центральной идеей проекта — от визуализации до драматургии, символизируя непревзойденную вершину таланта и силу духа великого творца.
«Высоцкий. Высота» — шоу-концерт, где легенда возвращается на большую сцену в новом цифровом образе. Воссозданы не только голос, но и харизма, энергетика и неповторимая манера исполнения Владимира Высоцкого.
Цифровой аватар был создан с помощью технологии захвата движения, позволяющей максимально точно перенести в цифровой мир движения артиста. Процесс захвата движений проходил в студии, принадлежащей команде «Цифровые Легенды». Актером, который подарил аватару Высоцкого пластику, стал Сергей Безруков.
Я счастлив, что являюсь первой ступенью к тому, что вы увидите. Для меня это волшебство, которым хочется поделиться. И это волшебство позволит молодежи услышать песни со смыслом, в которых самым главным является слово. Каждая песня — это история, которую нужно не просто спеть, а пропустить через себя
Сергей Безруков
Народный артист России
Вместе с Сергеем Безруковым в шоу участвуют цифровые аватары популярных исполнителей: Сергея Шнурова, Леонида Агутина, Полины Гагариной и Григория Лепса. Они созданы на основе точного сканирования реальных артистов и исполняют песни великого маэстро в новом звучании. Эти уникальные интерпретации сохраняют дух оригинала, вбирая в себя частичку души каждого исполнителя.
Атмосферу усиливают джаз-оркестр Георгия Гараняна и симфонический оркестр «Глобалис». Специально для шоу были переработаны оригинальные песни Высоцкого, записанные с ансамблем «Мелодия» в 1970-х годах под управлением Георгия Гараняна. Впервые эти хиты звучат вживую вместе с цифровым аватаром легенды на большой сцене.
Шоу «Высоцкий. Высота» — мост между поколениями, соединяющий прошлое, настоящее и будущее. Это уникальное событие, которое объединяет поклонников творчества Владимира Высоцкого, современные технологии и искусство.
Проект реализован при активном участии Никиты Высоцкого и Оксаны Ярмольник. Именно они стали первыми зрителями и главными экспертами фокус-группы, оценивающей достоверность цифрового аватара артиста. Премьера шоу состоялась в октябре 2025 года.
