Церемония вручения премии «Сноба» прошла в историческом здании отеля «Метрополь»

В понедельник, 9 декабря, состоялась 13-я церемония вручения премии «Сноба» под названием «Сделано в России». Уникальное мероприятие прошло в историческом здании отеля «Метрополь». Его гостями стали эксперты, читатели, редакция и номинанты.
В 2024 году церемония прошла в формате театрального спектакля. Ее лейтмотивом стала любовь. На эту тему звучали стихи перед каждой номинацией.
Литературные произведения читали самые разные люди: от 10-летней школьницы Ани до композитора Павла Артемьева и писателя Евгения Водолазкина. Постановщиком торжества стал основатель и режиссер пермского коллектива «немхат» Александр Шумилин.
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