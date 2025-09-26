Церемония открытия памятника Сергею Бодрову прошла в Ленинградской области

В Приозерске Ленинградской области прошла церемония открытия памятника известному актеру и режиссеру Сергею Бодрову. Событие приурочили к 23-й годовщине трагедии, произошедшей со съемочной группой фильма «Связной» в Кармадонском ущелье, написала gazeta.spb.ru .

По информации администрации Приозерского района, бронзовая статуя высотой 2,3 метра установлена у входа в местный культурно-концертный комплекс. Она изображает Сергея Бодрова с кинокамерой на плече, что символизирует его вклад в развитие российского кинематографа.

Выбор места для памятника не случаен: именно в Приозерске в 1997 году снимали фильм «Брат», сделавший Бодрова знаменитым. Автором памятника стал доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры Артем Рычков.

Напомним, что жизнь Сергея Бодрова оборвалась 20 сентября 2002 года в Северной Осетии из-за схода ледника Колка.