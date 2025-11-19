Триллер с Егором Кридом получил высокую оценку от кинокритиков

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с ИА НСН отметил триллер «Вниз» с Егором Кридом в главной роли как выдающуюся работу. По его мнению, это серьезный шаг вперед в драматургии от режиссера Марюса Вайсберга.

«Теоретически это сверхнезрительский фильм. При этом достаточно успешная картина. Все три актера в кадре играют прекрасно», — подчеркнул критик.

Он также отметил актерскую игру Егора Крида, сравнив его с молодым Сергеем Безруковым, но подчеркнув более лирический и чувственный стиль Крида.

Ранее сербский актер Милош Бикович заявил о разделении в киноиндустрии: сказки и масштабные фильмы остаются в кинотеатрах, а триллеры и детективы уходят в онлайн. Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев считает, что это связано скорее с осторожностью продюсеров, чем с глобальным трендом.