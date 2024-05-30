Три ледокола прибыли на фестиваль в Петербурге

На фестиваль ледоколов в Петербурге прибыли сразу три ледокола. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Ледоколы «Красин», «Капитан Сорокин» и «Мурманск» пришвартовались  у набережной Лейтенанта Шмидта. Здесь же и был дан официальный старт фестивалю.

Он будет проходить с 31 мая по 2 июня. Петербуржцы и туристы смогут бесплатно посетить экскурсию, на которой расскажут о работе судов в условиях северных морей.

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