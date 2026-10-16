Три картины Айвазовского из Адмиралтейства впервые выставили в Русском музее

В Санкт-Петербурге на выставке Ивана Айвазовского показали три батальных полотна, которые больше века были недоступны широкой публике. Об этом Zvezdanews сообщила директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Картины больше века скрывались от посторонних глаз в кабинетах высшего командования Адмиралтейства. «Выборгский бой» — кульминация русско-шведской войны, детализация анатомии парусников такая, что по картине можно изучать устройство военного корабля тех времен. Рядом — «Ревельский бой», запечатлевший разгром шведского флота на Прибалтийском рейде, и «Сражение при Наварине».

Кроме того, после масштабной реставрации зрителям представили легендарный «Девятый вал». Картину, написанную в 1850 году, целиком не восстанавливали 176 лет: на ней отслоился грунт, помутнел лак и во многих местах потрескалась краска. Реставраторы удалили потемневшие слои старого лака и поздние наслоения.

Уникальный показ трех шедевров из Адмиралтейства продлится в корпусе Бенуа до весны 2027 года, после чего они вернутся в Главный штаб Военно-морского флота.