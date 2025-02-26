Три исторических здания в Кисловодске получат статус охраняемых объектов

В Кисловодске Ставропольского края трем историческим зданиям присвоят статус охраняемых государством объектов. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Строения, расположенные на улице Урицкого, теперь будут защищены специальными зонами. Под охрану возьмут пансионаты 1900 и 1908 годов постройки и дача Мухтарова, добавил RT.

Внутри таких зон разрешается восстанавливать историческую среду и улучшать природные условия, а также заниматься благоустройством территорий. А вот возводить объекты капитального строительства, изменять рельеф местности и прокладывать наземные и надземные инженерные сети запрещено.