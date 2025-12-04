Торговый комплекс на проспекте Стачек в Петербурге признали памятником регионального значения

Торговый комплекс, расположенный в Петербурге на проспекте Стачек, стал памятником регионального значения. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Здание начали использовать как магазин в 1911 году, когда оно было построено на Петергофском шоссе, ныне известном как проспект Стачек. В то время на первом этаже продавали продукты, а на втором — одежду, обувь и другие товары. Примечательно, что архитектура фасадов выполнена в стиле модерн, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Изначально строение возвели для общества потребителей Путиловского завода, основанного в 1880 году с целью обеспечения рабочих и служащих завода товарами по доступным ценам.