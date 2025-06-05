Торги по продаже объектов культурного наследия со стартовой ценой один рубль завершились в Петербурге
Торги по продаже объектов культурного наследия Петербурга, проводимые Комитетом имущественных отношений города, успешно завершились продажей четырех архитектурных памятников. Организацией аукциона занимался Российский аукционный дом, чьи эксперты отметили высокий интерес покупателей к объектам, выставляемым по начальной ставке в один рубль. Об этом написала gazeta.spb.ru.
Три из четырех лотов распроданы в конкурентной среде: за каждый из них боролось по три претендента. Самым привлекательным для инвесторов оказалось здание усадьбы архитектора Ивана Гана в Петергофе, ушедшее с молотка за 2,15 миллиона рублей. Особняк XIX века в Ломоносове, именуемый Домом Волкова, оценили в 5,2 миллиона рублей. Менее известным памятником оказалась усадьба Львовой, расположенная неподалеку, которая обошлась покупателю в 2,17 миллиона рублей.
Четвертый объект — небольшой деревянный особняк бывшей военной больницы середины XIX века, расположенный в Павловске, ушел единственному участнику торгов по минимальной цене. Покупатели подписали обязательство провести реконструкцию и приспособить памятник к современным нуждам.
Представитель РАД Дарья Гончарова подчеркнула, что петербургская администрация впервые реализует стратегию предоставления культурных объектов в полную собственность новому владельцу с условием длительного владения землей. Это позволяет инвесторам вкладывать деньги в реставрацию и модернизацию уникальных исторических объектов, сохранив контроль со стороны городских властей за соблюдением установленных регламентов реставрации и эксплуатации.