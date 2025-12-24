Топ-5 фактов о масштабном шоу «Кощей» в «Москвариуме»

В «Москвариуме» начались показы сказочного новогоднего шоу «Кощей». В постановке зрители увидят знакомых каждому с детства героев — Кощея, Бабу — Ягу, Змея Горыныча, Снегурочку и Деда Мороза. Представление будет идти в течение всех новогодних праздников и завершится 18 января.

Собрали для вас 5 интересных фактов о шоу:

1. Классические персонажи русских сказок представлены в неожиданном свете. Например, Кощей — молодой бунтарь, а Снегурочка — отважная любительница приключений.

2. Постановка сочетает разные жанры: воздушную акробатику, хореографию, авторскую музыку и визуальные эффекты, которые сливаются в единое масштабное действо.

3. Артисты выполняют невероятные трюки: во время шоу они летают над бассейном глубиной 14 метров, плавают по нему на специальных плотах, работают в накладных масках, что требует высочайшего мастерства.

4. В ходе представления артисты взаимодействуют с морскими животными, которые являются его полноправными участниками.

5. Неожиданные сюжетные повороты и масштаб происходящего делают шоу интересным не только для детей, но и для взрослых.