The Hollywood Reporter: немецкий актер Аугуст Диль исполнит роль композитора Шостаковича | 360°

Культура 16 мая 2024, 13:56 The Hollywood Reporter: немецкий актер Аугуст Диль исполнит роль композитора Шостаковича

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Немецкий актер Аугуст Диль, сыгравший Воланда в новой экранизации романа «Мастер и Маргарита», получил главную роль в биографическом фильме «Шум времени». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

На экране артист предстанет в образе композитора Дмитрия Шостаковича. Актриса Андреа Разборо перевоплотится в супругу музыканта Нину.

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Режиссером проекта выступит поляк Ян Комас, известный по картине «Зал самоубийц» 2011 года. Съемки стартуют в начале 2025 года, добавило ИА НСН.