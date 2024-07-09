The Hollywood Reporter: фильм «Дьявол носит Prada» может получить продолжение
Зрители могут увидеть продолжение культового фильма «Дьявол носит Prada». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Сценарист Элин Брош Маккенна приступил к написанию потенциального сиквела. Продюсером выступит Венди Файнерман. Они же работали и над оригиналом.
Известно, что никаких соглашений с актерами из первой части еще не подписывали, добавил сайт kp.ru.
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