Теоретик современного искусства Пепперштейн сообщил, что новые технологии позволяют выявлять подделки картин
Современные технологии позволяют достаточно точно определять подлинность картин, однако для полной уверенности коллекционерам лучше приобретать работы ныне живущих художников, чтобы избежать риска покупки подделки. Такое мнение в интервью ИА НСН высказал теоретик современного искусства Павел Пепперштейн.
Он отметил, что благодаря развитию методов верификации произведений искусства в будущем выявлять фальшивки станет гораздо проще, и эта проблема постепенно уйдет в прошлое.
«Существуют превосходные специалисты, которые могут отличить подделку от подлинника. Сейчас им в помощь много всяких новейших технических средств», — отметил эксперт.
Пепперштейн выразил надежду, что тема фальшивых произведений уйдет в прошлое, а если подделки и будут появляться, то исключительно ради искусства, а не ради выгоды.