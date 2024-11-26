Телевизионный обозреватель Мельман заявил, что российские зрители соскучились по бразильским сериалам

Телевизионный обозреватель Александр Мельман в разговоре с ИА НСН выразил мнение, что российские телезрители соскучились по бразильским сериалам.

Он назвал бразильские сериалы брендом и маркой, которые практически не меняются со временем.

«Российские сериалы бывают жесткими, криминальными, разными, а здесь всегда любовь-морковь… У женской аудитории это всегда востребовано», — отметил Мельман.

В жесткое время хочется смотреть что-то душевное, добавил он.

Ранее СМИ писали, что Россия и Бразилия могут подписать соглашение о совместном производстве фильмов до конца 2024 года. Бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что бразильские сериалы пользовались большой популярностью в нашей стране в конце 1990-х и начале 2000-х годов.