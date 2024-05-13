Телеведущие Соседов и Кудрявцева расплакались в эфире из-за песни | 360°

13 мая 2024, 14:39
Телеведущие Соседов и Кудрявцева расплакались в эфире из-за песни
Участники шоу «ВИА Суперстар!» довели телеведущих Соседова и Кудрявцеву до слез
На телеканале НТВ 12 мая состоялось дебютное шоу «ВИА Суперстар!». Выступление ВИА «Белорусские легенды» довело до слез ведущих Сергея Соседова и Леру Кудрявцеву. Об этом сообщило ИА «Интермедиа».
Артисты исполнили композицию «Беловежская пуща», которая очень тронула присутствующих.
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«Дело в том, что я не могу без слез слушать эту гениальную песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Песня вне времени, вне эпох, абсолютно гениальная по мелодии и по стихам» — признался Соседов.
В числе участников программы вошли такие коллективы, как «Вирус», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли», «Балаган Лимитед», золотой состав «Стрелок», а также ансамбли «Лейся, песня!» и «Белорусские легенды».
По итогам первого эпизода первое место поделили между собой группы «Балаган Лимитед» и ВИА «Белорусские легенды».
В качестве судей также выступили певцы Наташа Королева и Стас Пьеха. В проекте принимают участие звездные коллективы, популярность которых пришлась на 80-е и 90-е годы.
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