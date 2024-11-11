Телеведущая Маруся Михейчик назвала артхаус самым популярным направлением в 2024 году

Сложно назвать какой-то определенный жанр в кинематографе, который популярен в 2024 году, однако стоит отметить, что зритель все больше интересуется артхаусом. Таким мнением поделилась с «ФедераПресс» телеведущая Маруся Михейчик.

По ее словам, все больше людей хотят смотреть фильмы и сериалы, которые нужно обдумывать и которые оставляют какую-то пищу для размышления. Поэтому именно таких картин становится все больше и в кино, и на стримминговых платформах.

Михейчик отметила, что сейчас продюсеры и режиссеры делают ставку на авангардное мышление. И это выливается в такие проекты, как «Содержанки», «Жизнь по вызову», «Жить Жизнь» и другие.