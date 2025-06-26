Телекомпания Telefe представит сериал о российском футбольном клубе в Аргентине

Аргентинский телеканал Telefe начал работу над документальным сериалом, посвященным российскому футбольному клубу Deportivo Moscu. Об этом сообщил Life.ru .

Спортивный директор Лукас Обер прокомментировал проект, отметив возможность рассказать о новом русском футболе.

«Мы не просто команда в Аргентине — мы мост между культурами», — заявил Обер.

Картина будет следовать формату, похожему на сериал «Добро пожаловать в Рексхем», который был показан на канале FX. Telefe известен культовым сериалом «Дикий ангел» и полнометражными картинами, например фильмом «Тайна в его глазах», удостоенным «Оскара» в 2010 году.