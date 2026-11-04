Технический музей в Нижнем Новгороде показал двух редких старинных кукол

Нижегородский Технический музей представил посетителям две уникальные старинные куклы, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на основателя и директора учреждения Вячеслава Хуртина.

Первый экспонат — французский автоматон 1889 года, ранее находившийся в коллекции артиста Сергея Образцова. Механическая фигура девочки управляет марионеткой-клоуном. По словам Хуртина, раритет выкупили у столичного коллекционера в полуразбитом состоянии и полностью восстановили механизм.

Второй новинкой стала кукла 20-х годов прошлого века из США со встроенным фонографом, способным воспроизводить звуки с фоноваликов. Ее оригинальный наряд истлел, поэтому для экспоната приобрели другое старинное платье на аукционе в Германии.