Театры Петербурга подготовят постановки, приуроченные к 80-летию Победы в ВОВ

В Санкт-Петербурге театры готовят премьеры к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители смогут увидеть постановки на любой вкус, написала Gazeta.SPB .

У театра Ленсовета в праздничный день пройдет открытый концерт, где будут звучать стихи и песни военных лет. В мероприятии примут участие Михаил Боярский, Сергей Мигицко и Семен Стругачев.

Директор театра имени Ленсовета Валерий Градковский рассказал, что в этом году было решено провести концерт под открытым небом. Он выразил надежду, что артисты смогут привлечь много зрителей.

Театр имени Комиссаржевской представит премьеру спектакля «Многоголосье», посвященного артистам блокадного Ленинграда.

Большой драматический театр имени Товстоногова порадует зрителей премьерой литературно-музыкальной композиции. Ее подготовили совместно с Музыкальным театром имени Федора Шаляпина.

Оркестр под управлением маэстро Фабио Мастранджело сыграет в спектакле «В 7 часов вечера после войны». Постановка включает уникальные музыкальные композиции и документальные материалы о Великой Отечественной войне.