Театральный режиссер Минков: у погибшего солиста Мариинки Шклярова были фан-клубы в Китае, Японии и Южной Корее

На днях стало известно о трагической гибели 39-летнего ведущего солиста Мариинского театра Владимира Шклярова. Зрители любили артиста за его талант, красоту и некий ореол таинственности и неразгаданной тайны вокруг его жизни, утверждает директор Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Минков. Своими воспоминаниями он поделился в интервью газете «Петербургский дневник» .

По словам режиссера, Шкляров вместе с Мариинским театром побывал на гастролях во многих странах. У артиста были преданные поклонники в Китае, Японии и Южной Корее. Он никогда не отказывал в автографе, но никого не впускал в свою жизнь, отметил Минков.