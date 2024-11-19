Театральный режиссер Минков: у погибшего солиста Мариинки Шклярова были фан-клубы в Китае, Японии и Южной Корее

На днях стало известно о трагической гибели 39-летнего ведущего солиста Мариинского театра Владимира Шклярова. Зрители любили артиста за его талант, красоту и некий ореол таинственности и неразгаданной тайны вокруг его жизни, утверждает директор Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Минков. Своими воспоминаниями он поделился в интервью газете «Петербургский дневник».
По словам режиссера, Шкляров вместе с Мариинским театром побывал на гастролях во многих странах. У артиста были преданные поклонники в Китае, Японии и Южной Корее. Он никогда не отказывал в автографе, но никого не впускал в свою жизнь, отметил Минков.
Специальный показ японского спектакля прошел в Лобне
Почти 29 млрд рублей направят на благоустройство Подмосковья в 2025 году
Медведев предупредил о последствиях ударов вглубь России
Восемь железнодорожных станций переименовали в Подмосковье
«В нем был настоящий мужчина». Денис Майданов — о Владимире Левкине
Фейк: под Казанью Ка-52 сбил беспилотник
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте