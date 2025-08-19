Театральный критик Галахова отметила, что сценическое искусство США отличается талантливыми мюзиклами

Культурный обмен между российским и американским театрами возможен и полезен, несмотря на разницу подходов. Таким мнением поделилась театральный критик Ольга Галахова в беседе с ИА НСН .

Галахова напомнила, что американская сцена сильнее всего выделяется именно мюзиклами, тогда как российские театры сильны своими традициями драматической постановки.

При этом эксперт отметила, что зрителю гораздо интереснее знакомиться с зарубежными постановками, если они действительно высокого уровня. Возможность обмена спектаклями должна зависеть исключительно от творческих качеств, а не политических факторов.

Галахова выразила надежду, что российская публика сможет увидеть лучшие образцы американской сцены, включая легендарные бродвейские шоу, известные всему миру своей масштабностью и высоким качеством исполнения. Американцы же, в свою очередь, смогли бы познакомиться с выдающимися произведениями российских театров, отмеченных множеством международных наград.