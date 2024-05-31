Театральный художник Чистов ушел из жизни в 60 лет

Главный художник Амурского театра драмы Константин Чистов умер в возрасте 60 лет. Об этом aif.ru рассказали в пресс-службе Амурского театра драмы.

Смерть художника оказалась скоропостижной. Причина смерти Чистова пока неизвестна. В ближайшее время объявят информацию о месте и времени прощания.

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