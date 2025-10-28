Театр на Покровке открылся после масштабного ремонта

Театр на Покровке, переименованный в «Покровка.Театр», открыл двери после масштабного ремонта. В новый 35-й сезон он вступил с большими переменами, которые затронули не только название.

Новым художественным руководителем театра стал Дмитрий Бикбаев, а директором — Алексей Родин. Благодаря реконструкции зал стал вмещать 120 зрителей вместо прежних 80, но сохранил атмосферу камерности.

«Раньше, как и во многих театрах, здесь были артисты расположены отдельно, у каждого была своя фотография. В этот раз мы решили усилить ощущение камерного театра единением труппы», — рассказал Бикбаев.

Департамент культуры наградил его почетным званием Деятеля культуры города Москвы.

В день открытия для гостей провели экскурсию по театру, а на сцене показали постановку в жанре комедийного расследования — «В поисках театра». В новом сезоне планируется четыре премьеры.