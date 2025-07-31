Театр на Бронной стал одним из номинантов театральной премии «МК»

Серьезная конкурентная борьба за престижные награды театральной премии развернулась среди ведущих российских театров. В числе претендентов — постановки «Солнце Ландау» Театра имени Евгения Вахтангова и «Чайка с продолжением» Театра на Бронной, сообщил MK.RU .

Спектакль «Солнце Ландау» номинирован сразу в пяти категориях: лучшая женская роль второго плана («Мэтры»), лучшая женская и мужская роли («Полумэтры») и лучший спектакль большой сцены («Полумэтры»). Постановщик спектакля — Анатолий Шульев.

Режиссура Константина Богомолова получила признание за работу над проектом «Чайка с продолжением»: театр заявлен в шести номинациях, включая лучшую сцену большого формата («Мэтры»), художника-постановщика («Мэтры») и лучшие женские/мужские роли («Полумэтры»).

Кроме того, отличились Малый театр и Российский академический молодежный театр (РАМТ): каждая из площадок представлена четырьмя номинациями. Премию получил также столичный Театр Наций, одержавший победу в двух категориях.