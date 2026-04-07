Театр имени Моссовета впервые выступит с гастролями в Турции

Театр имени Моссовета выступит со спектаклем «Тартюф» на Международном театральном фестивале, который пройдет 8–9 апреля в Адане. Это первые в истории гастроли театра в Турции.

«Рассказывать историю в той легкой форме сатирической комедии, которую задумывал Мольер, сегодня мне кажется не совсем интересным. Превращение классической комедии в современный трагифарс ставит героев ближе к сегодняшнему зрителю», — объяснил он.

На сцену выйдут как звезды театра — Ольга Остроумова, Виталий Кищенко, Валерий Яременко, — так и молодые артисты. Постановка уже получила признание и в России, и за рубежом — фестивальные показы в Тунисе в ноябре прошлого года прошли с полным залом и под долгие овации.

Спектакль длится два часа 10 минут с антрактом. Возрастное ограничение — 16+.