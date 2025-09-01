Театр для всех. В Москве поставили «Маленькие трагедии» с актерами-любителями

Бухгалтеры, банковские служащие и менеджеры вышли на сцену Нового Манежа в Москве наряду с опытными актерами. Арт-проект «Время Театра» представил премьеру спектакля по циклу коротких драматических пьес Александра Пушкина «Маленькие трагедии».

Творческое объединение работает с 2016 года. Профессиональные артисты разных направлений скооперировались, чтобы обучить людей, далеких от театра, этому мастерству. В новой постановке «Маленькие трагедии» также приняли участие профессионалы и лучшие ученики мастерской арт-проекта «Время Театра».

«Я играю на сцене с профессиональными актерами. Я явлюсь любителем, который плотно занимается чуть больше года театром», — рассказал исполнитель нескольких эпизодических ролей Дмитрий Бойко.

Действие четырех пушкинских драм развернулось в условном вневременном пространстве с отсылкой к Средневековью, СССР и современности. Скупой танцует с манекеном, герцогиня проходит спа-процедуры, а Моцарт идет на терапию. Нашлось место для мемов.