Театр «Балтийский дом» отметил 90-летие юбилейным вечером 26 октября

По словам Шуба, девятый сезон проходит под девизом «Балтийский дом — больше, чем театр!». Среди главных проектов он назвал совместный с Эрмитажем проект к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, включая спектакль Коняева «Живые картины блокады» о хранителях музея, а также проект «Улица жизни», который театр делает уже 10 лет.

В репертуаре сезона запланированы премьеры: «Гамлет» Анатолия Праудина, «Идиот» в постановке Гульназ Балпеисовой, «Курьер» по повести Карела Шахназарова, «Дни Турбиных» Михаила Булгакова в постановке Сергея Потапова и «Горе от ума» Грибоедова в постановке Егора Равинского. Кроме того, в 1991 году театр создал фестиваль «Балтийский дом» — первый в России фестиваль зарубежных театров, а позднее появились фестивали «Встречи в России» и «Монокль».