Священник Русакевич объяснил уникальность имен Веры, Надежды и Любови

Имена святых мучениц Веры, Надежды и Любови стали уникальным случаем для русского месяцеслова, так как их перевели с греческого языка дословно. Об этом изданию «Известия» сообщил священник Антоний Русакевич.

По словам настоятеля тверского храма апостола и евангелиста Луки, почти все имена святых сохраняли оригинальное греческое или латинское звучание. Лишь имена трех дочерей — Вера (Пистис), Надежда (Элпис) и Любовь (Агапи) — перевели буквально. При этом имя их матери Софии оставили без перевода, оно означает «премудрость».

Русакевич отметил, что в русской традиции эти имена не использовались до начала XVIII века из-за связи с нарицательной лексикой. Они распространились при Елизавете Петровне, войдя в обиход дворянских семей. День памяти мучениц отмечается 30 сентября.