Священник Береговой призвал прихожан даже в жару использовать в храме одежду, покрывающую руки и ноги

Православный священник Владислав Береговой в интервью RT рассказал о требованиях к одежде прихожан. По его словам, внешний вид не должен отвлекать окружающих от молитвы.

«Не стоит надевать одежду, которая подчеркивает формы или демонстрирует открытые части тела», — пояснил священнослужитель.

Традиционно для посещения храма предписывается элегантная и целомудренная одежда, покрывающая руки и ноги. Женщинам вместо платка разрешается носить шапку или шляпку с полями умеренного размера, чтобы не загораживать иконостас.

Эти правила остаются обязательными даже при температуре +30 градусов и выше. Чтобы чувствовать себя комфортно, эксперт советует выбирать легкие, дышащие ткани.