Священник Береговой предупредил, что обращения к экстрасенсам ведут к тяжелым последствиям для души и здоровья

Православный священник Владислав Береговой в беседе с RT предупредил россиян об опасности использования услуг магов и экстрасенсов. По его мнению, подобные практики ведут к тяжелым последствиям для души и здоровья человека.

«Обращение к черной магии лишает человека покоя и благополучия, приносит бедствия близким людям. Человек платит огромную цену за кратковременную выгоду», — сказал отец Владислав.

Священнослужитель напомнил, что единственным решением станет искреннее покаяние и разрыв связей с миром мистики и оккультизма. Береговой призвал соотечественников избегать любых контактов с представителями темных практик, доверившись исключительно духовной поддержке церкви.

Береговой добавил, что каждый случай требует индивидуального подхода, поскольку духовная помощь священников направлена на исцеление внутренней боли и восстановление духовного равновесия человека.