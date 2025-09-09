Студент Гнесинки стал серебряным призером фестиваля Кустурицы в Сербии

Баянист Иван Колтунов, студент Российской академии музыки имени Гнесиных, получил серебряную матрешку на фестивале Kustendorf CLASSIC, состоявшемся с 4 по 6 сентября в сербской этнодеревне Дрвенград. На конкурсе он исполнил прелюдию Баха и «Каприс» своего учителя Вячеслава Семенова.

«Это был потрясающий эффект неожиданности, у меня сердце выпрыгивало наружу. Считаю, что успех мне принесли безграничная любовь к музыке, труд и талантливый педагог», — рассказал призер.

Специальный приз фестиваля также получила московская виолончелистка Татьяна Борисова. Звучала на деревенских улицах музыка не только от молодых музыкантов, но и от уже признанных мастеров — например, оперной певицы Василисы Бержанской и скрипача-виртуоза Уроша Адамовича.