Студент Гнесинки стал серебряным призером фестиваля Кустурицы в Сербии
Баянист Иван Колтунов, студент Российской академии музыки имени Гнесиных, получил серебряную матрешку на фестивале Kustendorf CLASSIC, состоявшемся с 4 по 6 сентября в сербской этнодеревне Дрвенград. На конкурсе он исполнил прелюдию Баха и «Каприс» своего учителя Вячеслава Семенова.
«Это был потрясающий эффект неожиданности, у меня сердце выпрыгивало наружу. Считаю, что успех мне принесли безграничная любовь к музыке, труд и талантливый педагог», — рассказал призер.
Специальный приз фестиваля также получила московская виолончелистка Татьяна Борисова. Звучала на деревенских улицах музыка не только от молодых музыкантов, но и от уже признанных мастеров — например, оперной певицы Василисы Бержанской и скрипача-виртуоза Уроша Адамовича.
«Для молодых людей, которые приезжают сюда, это такая площадка, где можно показать свой талант и провести параллель с другими исполнителями, кто играет здесь», — рассказал сооснователь фестиваля режиссер Эмир Кустурица.
Российский отборочный тур проходил в столице, в том числе среди музыкальных школ района Капотня, где находится Московский НПЗ. Поддерживала исполнителей программа «Родные города».
Начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти» Александр Дыбаль назвал главным призом, который увезут из Сербии молодые музыканты, яркие эмоции и дружеские связи.
«Ведь Kustendorf CLASSIC — это не обычный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей. Это, прежде всего, праздник музыки и неформального общения в неповторимой атмосфере деревни Эмира Кустурицы», — подчеркнул он.