Студенческий фестиваль стран ШОС открылся в Краснодаре

Событие приурочено к 60-летнему юбилею вуза и собрало представителей творческих объединений и высших учебных заведений государств ШОС. В программу начального дня вошли практические занятия по хореографии, вокалу, игре на народных инструментах и разбор авторских партитур.

Площадка форума также послужила базой для запуска Центра изучения национальной музыки стран содружества. Наряду с этим КГИК заключил договоры о сотрудничестве с двумя вузами Китая и институтом искусств и культуры Узбекистана. Праздничная программа завершится торжественным вечером на сцене Театра драмы 13 ноября.