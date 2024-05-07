Сценарист Золотарев заявил, что социальную значимость фильмов должны определять профессиональные кинематографисты | 360°

Культура 07 мая 2024, 16:27 Сценарист Золотарев заявил, что социальную значимость фильмов должны определять профессиональные кинематографисты

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Депутаты Госдумы собираются создавать экспертные советы, которые будут определять социальную значимость фильмов. О том, кто должен в них входить, НСН рассказал сценарист Андрей Золотарев.

По его мнению, оценивать картины должны те люди, которые сами обладают в России определенной социальной значимостью.

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«Я за то, чтобы в экспертный совет входили профессиональные кинематографисты и такие люди, которые обладают моральным авторитетом в стране», — отметил сценарист.

Он добавил, что члены экспертных советов должы иметь разные взгляды. Их цель — не просто утверждать документы, но спорить и обсуждать, пытаясь разобраться в фильме.

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