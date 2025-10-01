Сценарист Маловичко отметил, что богатый жизненный опыт не самое главное условие для начинающих авторов

Перед поступлением на специальность сценариста важно иметь обширный жизненный опыт и базовый эмоциональный опыт переживаний. Такое мнение высказал киносценарист Андрей Золотарев. Его коллега Олег Маловичко в беседе с ИА НСН частично согласился с этим заявлением.

Специалист отметил, что жизненный опыт может формироваться и во время получения профессии. По его словам, работа до того, как уйти в сценарное дело, дает свой окрас, это хорошее условие, но не необходимое.

Маловичко добавил, что есть много молодых ребят, которые пишут хорошие сценарии. Он подчеркнул, что взгляд, не «отравленный» цинизмом, не менее ценен, чем опытный взгляд.

При этом Маловичко признал, что в 20 лет трудно написать достойный сценарий, но привел пример, что среди молодых студентов есть талантливые авторы, с которыми можно работать.