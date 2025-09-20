Сценарист Маловичко назвал вызовом работу над первым фильмом по произведениям Чуковского

Сценарист Олег Маловичко, известный по картинам «Лед» и «Притяжение», высказался о разработке дебютной кинокартины по мотивам творчества Корнея Чуковского для студии «Союзмультфильм». Об этом сообщило ИА НСН.
Деятель культуры назвал вызовом работу над соответствующим проектом.
«Корней Иванович Чуковский создал огромный мир. Не так много писателей в мировом масштабе могли бы гордиться тем же», — отметил эксперт.
По его словам, проект будет объединять всех героев произведений в одном сюжете. Для зрителей подготовят историю с уже полюбившимися персонажами, добавил RT.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте