Сценарист Маловичко назвал вызовом работу над первым фильмом по произведениям Чуковского

Сценарист Олег Маловичко, известный по картинам «Лед» и «Притяжение», высказался о разработке дебютной кинокартины по мотивам творчества Корнея Чуковского для студии «Союзмультфильм». Об этом сообщило ИА НСН .

Деятель культуры назвал вызовом работу над соответствующим проектом.

«Корней Иванович Чуковский создал огромный мир. Не так много писателей в мировом масштабе могли бы гордиться тем же», — отметил эксперт.

По его словам, проект будет объединять всех героев произведений в одном сюжете. Для зрителей подготовят историю с уже полюбившимися персонажами, добавил RT.