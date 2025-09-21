Сцена признания в любви из фильма «Алые паруса» стала самой любимой у российских зрителей

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» представил итоги опроса о любимых сценах признания в кино. Первое место заняла лента «Алые паруса» (1961). За нее проголосовали 20% россиян, сообщил сайт «Москва 24» .

Следующими стали фильмы «Большая перемена» (13%), «Еще раз про любовь» (12%) и «Жестокий романс» (11%). Всего в опросе участвовали 2 909 респондентов.

Остальные участники списка: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (10%), «Кубанские казаки» (9%), «Свинарка и пастух» (8%), «Девушка без адреса» (7%), «Высота» (6%) и замыкающая десятку «Неоконченная пьеса для механического пианино» (4%).

Финальный рейтинг отражает вкусы любителей советского кино и демонстрирует разнообразие жанров романтических фильмов, представленных зрителям разных поколений.