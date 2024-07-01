Столичный департамент ИТ: маршрут к 135-летию со дня рождения скульптора Мухиной появился на портале «Узнай Москву»
Маршрут к 135-летию со дня рождения автора памятника «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной разместили на портале «Узнай Москву». Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на данные столичного департамента информационных технологий.
Согласно информации ведомства, экскурсия доступна как на самом сайте, так и в соответствующем приложении. Все точки отмечены на интерактивной карте.
«Новый маршрут — возможность отдать дань уважения выдающемуся скульптору, в жизни которого Москва сыграла особую роль», — рассказали представители департамента.
Так, в программе предусмотрено посещение района Арбат, куда монументалист переехала из Риги в 1910 году.