Столичный департамент ИТ: маршрут к 135-летию со дня рождения скульптора Мухиной появился на портале «Узнай Москву»

Маршрут к 135-летию со дня рождения автора памятника «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной разместили на портале «Узнай Москву». Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на данные столичного департамента информационных технологий.

Согласно информации ведомства, экскурсия доступна как на самом сайте, так и в соответствующем приложении. Все точки отмечены на интерактивной карте.

«Новый маршрут — возможность отдать дань уважения выдающемуся скульптору, в жизни которого Москва сыграла особую роль», — рассказали представители департамента.

Так, в программе предусмотрено посещение района Арбат, куда монументалист переехала из Риги в 1910 году.

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