Стелы «История» и «Вода» установят в столице Хакасии в следующем году

Две новые стелы — «История» и «Вода» — появятся в хакасской столице в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Абакана Алексей Лемин, написали «Государственные новости» .

Градоначальник отметил, что новые объекты будут построены в рамках проекта «Земля пяти стихий». Для жителей и туристов Абакана установят информационные таблички с QR-кодами, которые позволят узнать больше о культурных и исторических достопримечательностях региона.

Стела «Вода» появится на перекрестке проспекта Ленина и улицы Вяткина, а «История» — в сквере у Центра Кадышева.