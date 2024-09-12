Стелы «История» и «Вода» установят в столице Хакасии в следующем году

Две новые стелы — «История» и «Вода» — появятся в хакасской столице в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Абакана Алексей Лемин, написали «Государственные новости».
Градоначальник отметил, что новые объекты будут построены в рамках проекта «Земля пяти стихий». Для жителей и туристов Абакана установят информационные таблички с QR-кодами, которые позволят узнать больше о культурных и исторических достопримечательностях региона.
Стела «Вода» появится на перекрестке проспекта Ленина и улицы Вяткина, а «История» — в сквере у Центра Кадышева.
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