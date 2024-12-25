Стало известно, почему затянулась реставрация Троицкого собора Александро-Невской лавры

Реставрация Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры простаивает почти полгода. Об этом РИА «Новости» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника агентства, в лавре беспокоятся о том, что реставрация приостановилась уже на полгода, хотя в следующем году все работы планировали закончить.

«Случиться это (завершение реставрации — прим. ред.) должно, по официальным срокам, в 2025 году. Но месяцев шесть ничего не происходит. Неизвестно, когда Свято-Троицкий собор будет готов», — заявил он.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — мужской монастырь, который в 1713 году основал Петр I, является старейшим в Санкт-Петербурге и второй русской мужской обителью после Троице-Сергиева монастыря под Москвой, получившей статус лавры.

Проект реставрации, разработанный в 2021 году, предполагает вернуться к традиционному решению храмового пространства 1862 года.

Троицкий собор, несмотря на проводимую реставрацию, продолжает функционировать и открыт для прихожан.

Ранее епископ Кронштадтский Вениамин рассказал, что реставрация старейшего монастыря города продлится до 2027 года.