Стала известна пятерка самых провальных фильмов | 360°

Культура 05 мая 2024, 10:59 Стала известна пятерка самых провальных фильмов Deadline назвал пятерку самых убыточных фильмов 2023 года Freepik

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Издание Deadline обнародовало список самых убыточных фильмов 2023 года. В антирейтинг вошли четыре картины, созданные компанией Disney.

Топ-5 самых провальных кинолент возглавил «Капитан Марвел 2», его создатели понесли убытки на 237 миллионов долларов.

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Второе место антирейтинга занял блокбастер «Флэш» производства компании Warner Bros. Его выпуск насчитывает потери в 155 миллионов долларов. Он стал единственным фильмом в списке, над которым не работал Disney.

Бронза досталась картине «Индиана Джонс и колесо судьбы», убытки которой составили 143 миллиона долларов.

На четвертом месте разместился фильм «Заветное желание» с убытками в 131 миллионов долларов. Замкнула пятерку лидеров лента «Особняк с привидениями» — минус 117 миллионов долларов.

Одним из самых кассовых фильмов стала вторая часть «Дюны» режиссера Дени Вильнева. Картина уже собрала более 500 миллионов долларов.