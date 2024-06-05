Специальную премию от Аиды Гарифуллиной введут для учеников музыкальных школ в России

В России с целью поддержать талантливых учеников музыкальных школ ведут премию звезды мировой оперы Аиды Гарифуллиной. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на директора Центра современной музыки Софии Губайдулиной Ляйлю Гарифуллину.

«Мы будем по всей стране отбирать и поднимать новые имена, знакомить публику с ними», — сказала она в беседе с журналистами.

Концерт «Юные виртуозы Казани — 2024» станет первым в череде фестивалей молодых учеников по всей России. По словам Гарифуллиной, подобные мероприятия могут проводиться не только в Казани, но и в Москве.