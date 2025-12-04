Спектакли с роботами покажут на Новой сцене Александринского театра

На Новой сцене Александринского театра в ближайшие четверг и пятницу пройдут показы постановок, созданных в рамках экспериментальной лаборатории «Театр: алгоритмы будущего». Проекты лаборатории изучают возможности интеграции театра и науки, сообщил сайт gazeta.spb.ru .

В рамках лаборатории специалисты исследуют перспективы внедрения в театральное искусство таких технологий, как искусственный интеллект, носимые устройства, нейроинтерфейсы и робототехника. Весной на конкурс было подано более 135 заявок из 26 городов, из которых выбрали 63 участника.

Летом финалисты прошли онлайн-обучение и представили свои проекты на питчинге. В итоговую программу вошли две работы: «Фрагментация» (16+) и «Парки и сады» (18+). Зрители также смогут увидеть спектакль «Три сестры. Грибная версия» (16+) в мае.

Спектакль «Фрагментация» — это исследование на стыке искусства и науки, где на сцене используется настоящий лабораторный аппарат КСИА. Постановка «Парки и сады» сочетает игру актеров с DIY-роботами и VR-технологиями, исследуя разрыв между поколениями.