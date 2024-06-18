Спектакль с Хаматовой запретили в Латвии

Латвийский Национальный театр отменил спектакль Крымова с участием Хаматовой

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Латвийский национальный театр ввел мораторий на постановки на русском языке. Учреждение также разорвало соглашение об аренде с организаторами гастролей спектакля «Записки сумасшедшего» российского режиссера Дмитрия Крымова, сообщил портал LSM.

«Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке», — заявил генеральный директора театра Марис Витолс.

По информации издания, предыдущее решение принять у себя гастроли режиссера из России вызвало недоумение у части общества.

Премьеру «Записки сумасшедшего» планировали на сентябрь. Главные роли в спектакле должны были сыграть актеры Чулпан Хаматова и Максим Суханов.

После отъезда из России Хаматовой достаются только эпизодические роли. Актриса редко выходит на сцену и столкнулась с трудностями в карьере из-за переезда в Европу.

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