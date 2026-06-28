Состояние уцелевшей диорамы Музея обороны Севастополя сочли удовлетворительным

Состояние спасенной от огня диорамы Музея обороны Севастополя посчитали удовлетворительным. Об этом Регине Понамаревой в эфире 360.ru рассказала заведующая отделом «История крымской войны 1853–1856 годов» Музея обороны Севастополя Екатерина Малиновская.

«Состояние диорамы удовлетворительное, на ней присутствуют небольшие потеки воды, поскольку происходило пожаротушение в здании», — отметила она.

Специалист уточнила, что небольшие утраты обнаружили в левом нижнем углу. Состояние полотна оценили как удовлетворительное, потому что на нем нет ни осыпи красочного слоя, ни отслоения, ни отхождения от грунтовки и холста, ни каких-либо существенных деформаций, в отличие от панорамы обороны Севастополя.

Малиновская предположила, что полотно уцелело благодаря удачному расположению.

«Возможно, дело в том, что диорама находилась в экспедиционном зале музея, где были сделаны специальные углубления, ниши», — объяснила она.

Сотрудник музея добавила, что полотно отделяла от огня кирпичная стена. К тому же изображение находилось под предметным планом — под тем его участком, который наименее пострадал от пожара.