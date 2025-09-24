Сооснователь TRIP Лейкин заявил о неизменной актуальности музыки в стиле диско

Сооснователь музыкального фестиваля TRIP Максим Лейкин выразил мнение о жанре диско, указав на его неизменную актуальность. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам специалиста, жанру присуща постоянная востребованность, и он легко адаптируется к современным тенденциям.

«Создается много ремиксов на диско-треки, и это беспроигрышный вариант. Прелесть жанра в том, что он достаточно доступный и танцевальный», — пояснил эксперт.

Он также напомнил о культовых композициях, ставших основой для множества современных ремиксов. К ним относятся хиты Donna Summer «I Feel Love», Gloria Gaynor «I Will Survive», а также произведения групп Boney M и ABBA.